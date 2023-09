Yr artist lliwddall sy’n chwarae gyda lliwiau

"Dwi’n trio descreibio fel ei fod o fel dyslecsia efo geiriau. Dwi’n gweld lliw, ti’n gweld lliw, ond ‘da ni’n ei weld o mewn ffordd wahanol. Mae rhai yn gweld yn ddu a gwyn, a rhai efo 'mond coch a gwyrdd.

“Ond i fi, mae o’n fwy cymhleth; dwi’n cymysgu glas efo piws, melyn, gwyrdd, brown, coch, oren…”

Mae Elfyn yn teimlo ei bod hi’n ‘anochel’ ei fod o am fod yn artist, er gwaetha’r ffaith nad oedd o’n medru gweld y lliwiau fel pawb arall mewn gwersi celf.

“Yn yr ysgol, ti’m isho tynnu sylw at dy hun, ac o’n i’n lwcus ar y dechrau, o’dd gen i ffrind yn rhoi cymorth i mi, yn pigo lliwiau. Ond wedyn aeth hi’n flêr; ffrindiau fi yn tynnu coes, a rhoi’r lliwiau anghywir i fi, so pan o’n i’n gofyn am oren, ‘sa nhw’n rhoi gwyrdd i mi!

“Ond o’n i jyst yn licio’r teimlad o be’ odda ti’n medru ei ‘neud, gadael dy farc.”