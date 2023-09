Mae cyfyngiadau COVID diweddar yn golygu fod y prosiect ddim wedi gallu digwydd am y blynyddoedd diwethaf, eglurodd:

“Achos COVID, mae ganddon ni backlog o ddwy flynedd o ferched eisiau mynd. Doedden ni ddim yn gwybod os oedden ni’n gallu mynd am y flwyddyn ddiwetha', achos mae cyfyngiadau COVID dal mewn lle yn Antarctica, gyda phethau yn cael eu rheoli reit dynn.

“So ddaru fi glywed mod i’n cael mynd, ac o’n i’n amazed. Ond wedyn ar ôl hynny, paratoi, a gneud gwaith... Dim ond pan dwi ar fin cysgu dwi’n meddwl am pa mor anhygoel fydd hi yna!”

Mae Kath, gyda helpu ei theulu a'i ffrindiau, yn brysur yn codi £10,000 i dalu am ei thaith - £1 am bob milltir bydd hi'n ei deithio i waelod y byd.