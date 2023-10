Traciau Mwyaf Hanfodol Hip-Hop Cymraeg

Does dim amheuaeth mai Tystion yw cewri’r byd hip-hop Cymraeg, gyda goruchafiaeth y band yn para am yn agos at ddeg mlynedd, yn gyntaf fel triawd (Steffan Cravos, Gruff Meredith, Curig Huws), cyn ehangu i gynnwys MC Chef, DJ-Jaffa a Clancey Pegg. Gan ddefnyddio curiadau caled, samplo cywrain a geiriau cignoeth i herio’r gyfundrefn a galw ar y Cymry i ddihuno o’n trwmgwsg casgliadol, mae cerddoriaeth y band mor berthnasol heddiw ag erioed.

Gyda thri LP, cwpwl o sesiynau John Peel a llond llaw o senglau ac EPs ar gael, erfynnaf arnoch i agor eich clustiau a gwrando ar y Tystion yn siarad y gwir i bŵer. Gyda degau o draciau i ddewis ohonynt, roedd hi’n anodd dethol dim ond un, ond mae Tryweryn yn ymgorffori popeth rwy’n caru am y Tystion – curiadau ffres, cynhyrchu craff, hiwmor, hanes, hunaniaeth... a rhai o gwpledi gorau hip-hop Cymraeg.

Os chi’n hoffi hon, gwrandewch ar Byw ar y Briwsion, dolen allanol, Diwrnod Braf, dolen allanol, Gwyddbwyll , dolen allanol, Y Byd Cymraeg v Y Byd Hip-Hop, dolen allanol, a’r medlai yma o fideos a gafodd ei recordio i Garej ym 1998, dolen allanol.