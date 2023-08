Dychmygwch y Pwyllgor Gwaith fel bonyn coeden; ynghlwm â hwnnw mae’r is-bwyllgorau fel canghennau ac o’r canghennau hynny mae'r brigau yn dod, sef yr holl unigolion sy’n rhan o’r is-bwyllgorau hynny – y bobl sy’n gwneud y gwaith trefnu.

A’r gwreiddiau? Ie, yr Eisteddfod.

Ar y cyfan mae 15 is-bwyllgor gan gynnwys y pwyllgorau Llenyddiaeth, Dawns, Mas ar y Maes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, a Cherdd Dant i enwi dim ond rhai.

Wrth lyw’r Pwyllgor Gwaith eleni yn Llŷn ac Eifionydd mae Michael Strain o Bwllheli, y cadeirydd.

Dywedodd wrth Cymru Fyw: “Mi oedd ‘na gyfarfod mis Tachwedd 2019 yn cyhoeddi bod y Steddfod yn dod i Foduan ac mae’r pwyllgor wedi cyfarfod yn gyson ers hynny.

"Drwy gyfnod Covid oedd rhaid gwneud ar Zoom wrth gwrs, ond erbyn hyn ‘dan ni’n cyfarfod wyneb yn wyneb bob rhyw ddau neu dri mis wrth i’r Steddfod ddatblygu a’r rhaglenni ddod i drefn.

"Mae [bod yn rhan o’r Pwyllgor Gwaith] wedi rhoi agoriad llygaid i mi o ran cymhlethdodau a’r her ydy hi i gynnal gŵyl deithiol, ddiwylliedig fel hon. Mae’n gamp anhygoel ei bod hi’n dod i gae ym mherfeddion Pen Llŷn. Dw i’n edmygu’n enfawr y staff y Steddfod am eu hymroddiad a’u dygnwch jest o ran cael bob dim ynghyd.”