Ychwanegodd y fam i bedwar ei bod hi a'i gŵr yn aml yn "bwyta tost i swper achos bod chwech ohonon ni".

"Ers yr argyfwng costau byw, 'sa i 'di gallu fforddio i fwydo pawb yr un peth," meddai.

Mae'r gwyliau haf yn rhoi pwysau ychwanegol, meddai.

"Does dim arian dros ben, felly 'sdim posib cael gwyliau.

"Ni’n rhedeg peth tripiau am ddim o fan hyn, felly bydda i'n cymryd mantais o'r rheiny gyda fy mhlant fy hunan."