Cofio Eisteddfod Aberdâr 1956 wrth baratoi at 2024

Mae'r gantores Susan Dennis-Gabriel yn byw yn Vienna ers blynyddoedd, ond cafodd ei geni a'i magu yn Aberdâr ac roedd yn 10 oed adeg yr Eisteddfod Genedlaethol yno.

"Mae lot o atgofion gyda fi, o'n i'n edrych ar y rhaglenni ac o'n i'n gallu cofio beth o'n i'n canu a chofio'r geiriau!"