“Mae wir yn em cudd," medd Eirlys Jones, "ac ein nod yw sicrhau bod ymwelwyr yn darganfod pleserau’r ardal trwy stopio ac aros a gwario’u harian yn lleol, gan helpu i greu cyflogaeth a ffyniant.

“Yn hytrach na chael ymwelwyr sydd ond yn anelu am y cyrchfannau adnabyddus sydd yn aml yn brysur, rydym eisiau lledaenu’r cariad [at y rheiny] ac mae yna ddigon i’w garu am Hiraethog.”

Mae'r ymgyrch yn cael ei hariannu gan nawdd Gronfa Fferm Wyn Clocaenog.