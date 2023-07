Beth felly yw barn y pedwar am ddyfodol y GIG ar achlysur y 75 mlwyddiant?

A ydyn nhw'n credu y bydd dal yma i ddathlu'r garreg filltir sylweddol nesaf?

“Dwi’n ffyddiog," medd Dr Owain Williams. "Yn amlwg ma' 'na gymaint o ansicrwydd ond dwi yn ffyddiog.

"Dwi’n meddwl mae’r gwasanaeth mor bwysig i bobl ledled y Deyrnas Unedig, a Chymru’n enwedig...

"Dwi wir yn gobeithio y gwnawn ni gyd ymladd am ei dyfodol hi fel system, gan bod hi yn parhau, er y straen, yn parhau i wneud gwaith hollol wych a hollol arbennig, a hebddi dwi’n meddwl fasen ni gyd mewn twll mawr.

"Fi’n credu bydd yr NHS ‘ma" medd Dr Dai Samuel, "ond sut bydd yr NHS yn edrych?

"Fi’n credu bydd e’n edrych yn gyfan gwbl wahanol i unrhyw pum mlynedd, degawd ni di gweld o’r blaen.”