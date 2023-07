Mae Llywodraeth Cymru’n dweud bod y Gwasanaeth Iechyd yn wynebu galw “digynsail” am ei wasanaethau ac yn ôl y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan: “Ni allwn fforddio i barhau fel yr ydym.”

“Rwy’n credu’n gryf bod pob un ohonom yn fodlon ymladd i drawsnewid ein gwasanaethau iechyd a gofal i fod y system gynaliadwy rydym ei hangen a’i heisiau ar gyfer y dyfodol, sy’n canolbwyntio ar atal ac ymyrryd yn gynnar.

“Bydd angen i bawb chwarae eu rhan i’n helpu ni i gyflawni’r weledigaeth hon fel y gall y bobl hynny sydd â’r angen mwyaf am ein gwasanaethau gael mynediad at yr hyn y maen nhw ei angen, pan maen nhw ei angen, yn agos at eu cartref.”