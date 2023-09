20mya 'werth o' medd cynghorydd a gollodd frawd

Fe bleidleisiodd y Cynghorydd Parry o blaid y newid i 20mya yn lle 30mya ar ffordd yn Llanberis - yn wahanol i rai o'i gyd-gynghorwyr.

Dywedodd: "Dw i isio fo i fod yn 20mya all the way.

"Dw i'm isio bod y cynghorydd, os oes 'na ddamwain yn digwydd fan 'na yn 30mya zone a rhywun yn cael ei anafu, dw i'm isio d'eud o ia fi nath ddewis iddo fo fod yn 30mya.

"Dio'm yn mynd i gymryd faint? 50 eiliad yn fwy i ddod trwy 'na?"