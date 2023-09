'Diolch i Dai Jones am yr ysbrydoliaeth'

Ac mae hi’n diolch i’r cyflwynydd unigryw nid yn unig am ei hysbrydoli i ddilyn trywydd tebyg ond am ei angerdd tuag at amaeth.

Meddai: “Roedd e’n llysgennad heb ei ail i’r diwydiant amaethyddol,” meddai. “Ble bynnag ewch chi roeddech chi’n cael y cwestiwn ‘oh, do you know Dai Jones?’ - roedd pawb yn holi am Dai Jones a ni wedi bod yn ffodus iawn i gael e yng Nghymru.

“Mae e wedi gwneud gymaint o waith arbennig dros y diwydiant, yr iaith a’r diwylliant fan hyn yng Nghymru.”

A does yna ddim syndod felly beth ydi un o’i dewisiadau cerddoriaeth ar Beti a’i Phobol - llais tenor Dai Jones.