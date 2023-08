"O'dd e [Justin] yn ddyn hynod o bobologaidd. O'dd lot o gariad gyda phobl tuag ato fe," eglurodd Aled.

"Cyn iddo fe farw 'naethon ni drafod ar y ffôn am seiclo o Gaerdydd i Affrica, a chwrdd â fe yn Bilbao a seiclo gyda'n gilydd.

"O'n i'n drist iawn 'nath hynny ddim digwydd wrth gwrs.

"Yn anffodus fuodd e farw blwyddyn diwetha'.

"'Na'th e ladd ei hun yn drychinebus. Doedden i ddim yn gwybod ei fod e'n byw gyda salwch meddwl.

"Fe oedd y cyntaf i gysylltu gydag unrhyw un oedd â phroblem, ond dwi'n poeni ei fod e'n cadw ei broblemau ei hun i ffwrdd o'i ffrindiau.

"Ond o'n i'n benderfynol i neud y trip beth bynnag, fel rhywbeth er cof am Justin."