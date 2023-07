Mae’r daith 'da ni wedi bod ar fel perthynas yn anhygoel. Fyswn i ar goll heb Haf. Y noson gyntaf i mi gwrdd â Haf oedd mewn gig gwag Genod Droog. Neb yna heblaw Haf a'r trefnwyr!

'Nes i siarad efo hi a cyn mynd adra (o'n i’n sobr ac yn gyrru) o'n i 'di gweld rhif ffôn ar y bwrdd wrth ymyl lle oedd hi’n eistedd. Am ryw reswm o'n i'n meddwl mai ei rhif hi oedd o... i fi! Es i adra a tecstio. Troi allan mai rhyw foi randym oedd o! Pwy 'sa'n meddwl o’r noson yna y baswn i’n gwario gweddill fy mywyd efo’r ddynes anhygoel yma.