Dechrau da yn 'sail gref' i daith addysg plentyn

Dywedodd Eurgain Haf o elusen Achub y Plant bod clywed barn plant yn rhan bwysig o’u hymchwil.

Roedd ganddyn nhw nifer o gwestiynau am ddechrau’r ysgol - am y lleoliad, am y staff a’r plant - ac roedden nhw’n awyddus bod yr athro newydd yn gwybod amdanyn nhw – beth oedden nhw’n hoffi a ddim yn hoffi.

Roedd yr ymchwil, meddai, wedi dangos pwysigrwydd profiad positif ar y dechrau un, yn enwedig i deuluoedd sy’n wynebu’r heriau ychwanegol all ddod gyda thlodi, fel bod taith y plentyn drwy’r ysgol “yn un hapus, yn un hyderus”.

Ychwanegodd: “'Dan ni’n gwybod bod hynny wedyn yn helpu’r plentyn, nid yn unig ar y daith drwy’r ysgol, ond hefyd ar gyfer bywyd ar ôl yr ysgol.”