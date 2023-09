Bangor: Miloedd yn gorymdeithio dros Gymru annibynnol

Mae miloedd wedi gorymdeithio drwy strydoedd Bangor i gefnogi Cymru annibynnol.

Dyma’r digwyddiad diweddaraf i gael ei drefnu gan Yes Cymru ac All Under One Banner (AUOB).

Daeth miloedd hefyd ynghyd yng ngorymdaith debyg yn Abertawe fis Mai.

Yn ôl y trefnwyr mae’r niferoedd uchel sy’n mynychu yn dangos bod y galw am Gymru annibynnol yn cynyddu.