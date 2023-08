Wrth ymweld â Nyth roedd nifer o bobl ifanc yn sgriptio, ymarfer eu crefft ac yn paratoi am gynyrchiadau, gyda Hedydd Ioan yn eu plith.

“Mae’n mynd yn ôl rhyw bum mlynedd... mwy rŵan... pan o'n i’n 15 oed yn ymwneud â Frân Wen fel rhywun ifanc ac wrth weithio ar brosiectau haf - roedd sôn am yr adeilad newydd oedd am ddod.

“Dwi’n meddwl fod o wedi dod â fi a lot o’r bobl ifanc sy’n gweithio efo’r cwmni yn agos i’r adeilad a ‘da ni’n teimlo rhyw berchnogaeth dwi’n meddwl."