Y flodeugerdd gyntaf o lenyddiaeth cwiar yn Gymraeg

Mae’r hyn fydd cyfrol fel hon yn ei olygu i bobl ifanc yn amlwg yn bwysig i Nia hefyd,

“Dw i ddim yn un i feddwl y dylen ni gadw’n traddodiadau ni yn y gorffennol ond fi’n credu bod 'na le i’w gymysgu fe gyda stwff newydd a gweld be’ arall ni’n gallu dod i fewn [i’r traddodiad Cymreig].

"Mae lot o stwff wedi bod [ar y cyfryngau cymdeithasol] am yr Urdd a phabell Cwiar na Nog a stwff fel 'na a dw i’n credu bod e’n dda i ni gefnogi pethau fel Cwiar na Nog a dangos ein bod ni yma, a’n bod ni’n gallu bodoli yn yr iaith Gymraeg a’n bod ni’n rhan o’r diwylliant.”

Ac mae Gareth yn brysio i bwysleisio ei bod hi’n gyfrol i bawb.

“Mae hi ar gyfer pawb oherwydd yn ei hanfod trafod profiadau mae pobl yn brofi mae hi.

"Boed rhywun yn perthyn i’r gymuned LHDTC+ neu beidio 'dan ni gyd yn bobl. 'Dan ni gyd yn teimlo, 'dan ni gyd yn mynd drwy’r felin emosiynol, 'dan ni gyd yn cael bob math o bethau ciami ond pethau gwych hefyd yn digwydd yn ein bywydau a mae modd uniaethu.

"Nid o reidrwydd uniaethu â’r sefyllfa ond mae modd gweld rhywbeth yn bob dim. Mae’r un fath a’r syniad; ydy nofel sydd wedi cael ei sgwennu gan ddynes am fod yn fam – ydy honno ar gyfer dynion?

"Wel, mi fedar dynion ei darllen hi er nad ydy dynion cis yn medru geni plentyn fedran nhw dal werthfawrogi hynny. Ac mae’r un fath am y gyfrol yma, mae hi ar gyfer pawb. Does 'na ddim ffiniau ar y cyfryw. Mewn difri’ trio goresgyn unrhyw ffiniau mae hi yn y bôn.”