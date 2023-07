Englynion beddi Cymraeg ym mhen draw'r byd

Mae llawer iawn o englynion ym mynwentydd Lerpwl, tref oedd â thros ddeg ar hugain o gapeli Cymraeg ganrif yn ôl.

Dyma un, ar gofeb fawreddog, i’r enwog Harry Evans (1873-1914), ‘Musician and Composer, First conductor of The Liverpool Welsh Choral Union’ ym Mynwent Toxteth Park.