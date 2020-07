Bore da a chroeso i lif byw dyddiol BBC Cymru Fyw ar ddydd Gwener 10 Gorffennaf. Fe fyddwn yn dod a'r diweddaraf chi am ymateb Cymru i bandemig coronafeirws drwy gydol y dydd. Amser cinio fe fyddwn yn troi ein sylw at ddiweddariad dyddiol Llywodraeth Cymru am sefyllfa'r pandemig - gyda disgwyl y bydd Mark Drakeford yn cyhoeddi mesurau i lacio rhagor o gyfyngiadau dros yr wythnosau nesaf. Yn fuan wedyn fe fyddwn yn cyhoeddi nifer yr achosion a marwolaethau Covid-19 yma yng Nghymru wrth i Iechyd Cyhoeddus Cymru ryddhau eu hystadegau am 14:00. Fe fydd y penawdau perthnasol a straeon o bob cwr o'r wlad am sefyllfa Covid-19 i gyd yma ar y llif byw i chi. Arhoswch gyda ni am y datblygiadau diweddaraf.