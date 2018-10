Senedd Fyw

Mae aelodau'r pwyllgor yn trafod adroddiad Ofcom, Diweddariad Cysylltu’r Gwledydd 2018, sy’n rhoi ciplun o’r ddarpariaeth signalau ffôn symudol yng Nghymru a’r gwledydd eraill sy'n rhan o'r DU.

Mae'r ddarpariaeth ar gyfer galwadau dan do ar gael mewn 80 y cant o eiddo yng Nghymru o'i gymharu â 92 y cant ledled y DU.

Ar draws y DU, mae gwasanaethau data (3G a 4G) ar gael ar gyfer 86 y cant o'r tirfas gan y pedwar gweithredwr rhwydweithiau ffonau symudol o'i gymharu â 70 y cant yng Nghymru.

Mae ardaloedd lle nad oes unrhyw ddarpariaeth o ran data yn cyfrif am 5 y cant o dirfas Cymru o'i gymharu â dim ond un y cant ar draws y DU.