Cwpan Rygbi'r Byd: 'Tynged Cymru yn y fantol yn Lyon'

Wedi dwy fuddugoliaeth a phwyntiau llawn mae Cymru'n sefyll ar frig Grŵp C, ac yn hynny o beth mae'n rhaid canmol y garfan, yn enwedig â nifer yn poeni cymaint am guro Fiji yn Bordeaux. Ond rydyn ni'n dal i aros am berfformiad cyflawn gan y tîm ac mae'r amheuon yn dal i fodoli cyn wynebu'r Wallabies.