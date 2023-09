Y band dirgel a'u cân rap i dîm rygbi Cymru

"Mae rheiny wastad i'w gael allan yna dydi - dydi nhw ddim yn mynd i unlle - Bread of Heaven, Max Boyce neu be' bynnag," meddai'r aelod o'r band sy'n galw ei hun yn Jack Pereira. "Mae 'na le iddyn nhw gant y cant, ond roedda ni'n teimlo, ac yn amlwg y WRU yn teimlo ac o'r ymateb 'da ni 'di gael bod pobl hefyd yn teimlo, bod 'na le i rywbeth bach yn wahanol.