Lluniau: Adeiladau anghofiedig Cymru

Gallai fod yn beryglus. Y rhan fwyaf o'r amser, dydw i ddim yn mynd fy hun, neu os yw'n safle diogel, rwy' dal yn gadael i'n nheulu a ffrindiau wybod lle ydw i. Wrth gwrs, mae'r rhan fwyaf o'r llefydd yma yn anghysbell ac yn guddiedig, felly os gewch chi ddamwain, mae cael help am fod yn anodd iawn.