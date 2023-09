Yr actores Rakie Ayola yn derbyn Tlws Siân Phillips

Yn ddiweddar mae wedi chwarae cymeriadau yn The Pact ar BBC One - lle bu hefyd yn uwch-gynhyrchydd - a'r ffilm Anthony, lle portreadodd Gee Walker gan dderbyn gwobr yr Actores Gefnogol Orau yng Ngwobrau Teledu BAFTA 2021 am ei pherfformiad.