Cyflwyno'r newyddion fis yn unig ar ôl pasio Lefel A

Oedd dim syniad 'da fi i fod yn onest oherwydd nad o'n i'n gwybod fel i dorri mewn i'r maes heblaw am brifysgol ond roedd yr opsiwn hynny yn un afreaslitig, oherwydd yn bennaf faint oedd hi'n costio. O'n i'n hyd yn oed dadlau dilyn Dad a mynd i'r llynges ar un pwynt, felly diolch byth ges i'r swydd!