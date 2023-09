Creu delweddau tra'n nofio yn Y Fenai

"Dechreuais dynnu lluniau ac ysgrifennu dyddiadur am fy her, gan bostio'r dyddiaduron ar dudalen Facebook SAS. Anogais eraill yn ystod eu her gan nad oedd llawer o'r bobl a oedd yn dilyn y dudalen wedi arfer nofio y tu hwnt i fisoedd yr haf. Roedd cyfeillgarwch hyfryd rhyngom, yn gefnogol iawn i'n gilydd, ac yn annog ein gilydd ymlaen.