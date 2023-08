Ateb y Galw: Elin Tudur

Seminar Drama cyntaf yn y coleg - Emyr Humphryes yn gofyn o ble roeddwn yn dod a finna'n ateb - Y Groeslon. 'O Lygaid y Ffynnon' medda fo - 'na' meddwn inna - 'o'r Groeslon'. Wa - sylweddoli mai at John Gwilym Jones y dramodydd roedd o'n cyfeirio!