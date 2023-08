Pryder am effaith cynlluniau fferm solar ar gefn gwlad

"'Wi'n bwriadu aros fan hyn am gwpwl o flynyddoedd bellach, a fi'n joio dod yma i gerdded, seiclo, dod â'r teulu, dod â'r ci hefyd, mae'n le hyfryd iawn, chi'n gallu gweld reit lan i'r Bannau Brycheiniog, hyd at y môr yn Abertawe ch'mod felly bydd y penderfyniad yma yn cael effaith mawr ar be ma' pobl yn gallu gweld ar ben y mynydd."