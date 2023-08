Pum munud gyda'r actores Annes Elwy

Do, er, ei ddweud o mewn cyfweliad â rhywun o America 'nes i - do'n i ddim yn disgwyl iddo fo ddenu gymaint o sylw! Dwi yn teimlo bod agwedd y diwydiant tuag at waith Cymraeg wedi newid lot yn sgil poblogrwydd cyfresi o dramor, bron eu bod nhw'n gweld unrhywbeth mewn iaith arall yn cool a art-house! Dwi ddim yn meddwl bo nhw'n gwybod rhyw lawer am y gwaith ei hun, ond dwi'n meddwl bod o'n cael ei weld mewn golau da, lle oedd o arfer cael ei ddiystyru yn llwyr.