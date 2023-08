Beth yw'r ystyr tu ôl i enwau'r misoedd?

Yn wreiddiol nid Chwefror oedd ail fis y flwyddyn ond roedd yn cael ei restru fel y mis 'cyn y mis cyntaf' gan fod nifer y dyddiau ynddo'n newid ac hefyd am ei fod yn cael ei gysylltu â phuro a glanhau. Rhoddwyd Chwefror yn ail yn y calendr gan y Rhufeiniaid a daw enw'r mis o'r Lladin 'mensis februarius', sef 'mis y puredigaeth'. Benthyciad o'r Lladin felly yw 'Chwefror'.