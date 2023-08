Enwogion Llŷn ac Eifionydd

Cafodd T.E Lawrence ei eni mewn tŷ o'r enw Gorphwysfa yn Nhremadog yn 1888, ond mae'n debyg fod y milwr, archeolegydd, diplomydd ac awdur yn cael ei 'nabod yn well gan enw arall; Lawrence of Arabia. Ymhlith pethau eraill, roedd Lawrence yn enwog am ei rôl yng ngwrthryfel yr Arabiaid yn erbyn Yr Ymerodraeth Otomanaidd o 1916 i 1918.