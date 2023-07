Ateb y Galw: Betsan Moses

Pa un i ddewis! Mi o'n i'n gweithio bob gwylie coleg yn y Butcher's Arms yn Llanddarog. Rwy'n cofio un nos cael fy siarsio i gael archebion pwdin y byrddau i fewn mewn digon o amser i baratoi am yr ail eisteddiad. Wrth wibio o gwmpas yn casglu archebion, wnes i draw at un cwpwl a holi beth fydde nhw'n dymuno ei gael i bwdin, ac medde'r gŵr wrtha i "I'll have a rest," a medde fi'n ôl wrtho "unfortunately, I don't believe that's on the menu!"