Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd: 'Pob dim yn dod at ei gilydd'

"Taswn i'n berson oedd yn hwyrach yn meddwl dod i'r Steddfod am y tro cynta', meddwl gyrru 'mhlentyn i ysgol Gymraeg, ac yn gweld y drafodaeth yna, ydy hwnna'n denu pobl at y Gymraeg, at yr Eisteddfod, at Gymreictod?