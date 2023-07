Rapwyr yn 'dweud eu dweud' mewn cân ar ôl 'camgymeriad' S4C

Mae Mace the Great hefyd yn cyfeirio at y digwyddiad ar Prynhawn Da yn ei eiriau yntau, gan ddweud: "I seen something on the TV with a picture of me that said it was Sage/But true say we all look the same/I done Texas, Boomtown, World Cup, Glasto/Still you don't know man's name/Disrespect - what a shame."