Atal gwesty ceiswyr lloches rhag defnyddio mynedfa answyddogol

Mae'r cyngor wedi dweud wrth berchnogion y gwesty ac unrhyw aelod o'r cyhoedd i beidio defnyddio'r fynedfa honno am ei fod yn "andwyol i ddiogelwch cerddwyr a phriffyrdd" am ei fod yn "arwain yn uniongyrchol i ffordd gerbydau ddosbarthiadol mewn man lle nad oes cyfleusterau i gerddwyr".