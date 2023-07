Y Cymry ym Mrwydr Gettysburg

Roedd rhaid i'r gogledd alw am fwy o filwyr oherwydd fod y de'n ennill tir, fel yr esboniai Huw Griffiths: "Erbyn haf 1862 roedd byddin y gogledd angen milwyr ar fyrder ar ôl dioddef colledion enbyd, ac felly penderfynwyd ffurfio catrodau newydd i wasanaethu am gyfnod o naw mis yn unig. Un o'r catrodau oedd y 14th Vermont, catrawd a oedd yn cynnwys nifer o chwarelwyr Cymreig, gan gynnwys John Williams a John Rowlands."