Y criw o Wynedd sy'n seiclo rownd Ewrop gyfan

"Roedd y daith yn epic a bythgofiadwy, a blinedig. O seiclo ar Ffordd yr Iwerydd, i ddringfeydd enwog Trollstigen ble gafodd y rhai dewr o'r criw y cyfle i oeri mymryn wrth neidio i bwll ar frig y ddringfa, a fjord Geiranger (sydd yn edrych fel rhywbeth allan o ffilm Lord of the Rings), a finna'n siŵr mod i am wisgo trwy fy mrêcs ar y ffordd serth i lawr!"