'Angen diogelu' iaith frodorol y Sipsiwn Cymreig

Byddan nhw wedi profi canrifoedd o orthrwm ac anffafriaeth gan y wladwriaeth - gyda'r nod o'n cymathu neu ein gwaredu o'r DU. Annhebygol y byddan nhw wedi ymwneud â'r chwedleuwyr oedd yn cloddio ein hieithoedd a'n harferion diwylliannol, heb sôn am rannu eu hiaith â nhw.