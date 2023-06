Eisteddfod: 'Cyfnod anodd wedi negeseuon annheg'

Gan gyfeirio at y BBC a Nation.Cymru dywedodd Ms Moses: "'Wy'n teimlo, ar adegau, bod newyddiadura wedi troi'n clickbait a bo' ni wedi colli golwg o'r gwir gan nad yw e'n gwerthu cystal, ac felly mae'r gair gwahardd yn swnio'n well na 'mae 'na drafodaeth neu benderfyniad na fydd yn cymryd rhan'."