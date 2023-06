Be 'di'r enw?

Mae'n rhan o enw fy nghartref i, Crugeran, ac mae Crug Iwan yn fan sydd dafliad carreg o gartref Tudur, y gŵr, lle y byddwn yn mynd yno am dro i weld golygfa eang o Fannau Brycheiniog, draw tua'r Gŵyr ac at y Preseli. 'Crug' felly yn clymu'r ddau gartref i'w henw. Daeth Gwen fel ail enw i Eigra am mai Gwen oedd enw fy nain, Gwen Muriau, Tudweiliog.