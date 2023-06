Ateb y Galw: Osian Meilir

Dwi ddim yn berson sy'n teimlo cywilydd yn hawdd iawn mewn sefyllfaoedd cyhoeddus. Ond, yn ddiweddar iawn, dwi'n cofio gweld rhywun dwi'n edmygu yn fawr, o'n i heb weld ers amser hir, ac wrth iddyn nhw godi llaw ata i a meimio 'how are you?' o bell drwy'r dorf, yn hytrach na' dewis un ymateb call e.e. chwifio, chwythu cusan neu godi bawd, nes i gusanu blaen fy mys bawd a chwifio hwnnw yn ôl at y person. Smwwwwwdd Meilir…