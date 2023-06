Idris y cockapoo yn codi gwên yn hosbis Tŷ Hafan

"Cyn gynted â ddaeth y doctor i'r stafell aeth Idris i safle amddiffyn drwy eistedd yn syth i fyny o'i blaen hi i'w gwarchod gan fod e'n gwybod fod hi'n teimlo'n anghyfforddus. Unwaith i'r sgwrs orffen gorweddodd e wrth ei hymyl hi a chwtsho gyda hi eto.