Boris Johnson wedi camarwain Tŷ'r Cyffredin - adroddiad

Dywedodd AS Llafur y Rhondda Chris Bryant, sy'n cadeirio'r Pwyllgor Breintiau ond a gamodd o'r neilltu o'r ymchwiliad hwn, wrth BBC Cymru: "O'r diwedd, cyfiawnder i'r holl bobl hynny a gollodd eu bywoliaeth oherwydd eu bod wedi glynu wrth y rheolau yn ystod y cyfnodau clo, ac a fethodd ddal dwylo eu hanwyliaid wrth iddynt farw, tra bod Johnson a'i ffrindiau wedi cael partïon".