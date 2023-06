Ymchwiliad Covid: 'Methiant trychinebus' Llywodraeth Cymru i baratoi

"Nid oedd gan Gymru a Llywodraeth Cymru ddealltwriaeth ddigonol o'r risgiau i bobl Cymru o'r pandemig cyn ac yn ystod y cyfnod perthnasol ac arweiniodd hyn at ganlyniadau llawer mwy difrifol yn sgil Covid-19 i grwpiau a chymunedau agored i niwed yng Nghymru - er enghraifft nid oedd parodrwydd ar gyfer pandemig wedi ystyried yr anghydraddoldebau iechyd acíwt yng Nghymru, yn wahanol i weddill y DU ac roedd hynny'n cynnwys yn benodol lefelau o salwch cronig ac anabledd yn y boblogaeth hŷn."