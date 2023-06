'Fflat a chrac' bod y we yn rhannau o Sir Gâr yn araf

Mae rhai cymunedau gwledig yn Sir Gaerfyrddin yn pryderu am ddyfodol cynlluniau i ddod â ffeibr i'w cartrefi, ac y bydd yna oedi pellach cyn iddyn nhw gael cysylltiad cyflym â'r we, ar ôl i un o'r prif ddarparwyr amgen gael ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr.