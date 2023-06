Gadael y gegin er mwyn newid byd

Ti'n ei 'neud o i bobl eraill, a mae o'n dod i ryw bwynt lle ti'n dechrau meddwl 'swn i'n gallu gneud hwnna bach yn wahanol' neu 'ella 'sa hwnna'n gweithio'. Mi o'n i'n 'nabod y lle yn dda iawn, o weithio 'na cynt, o'n i'n 'nabod lot yn yr ardal o'dd yn gallu dod i weithio efo fi, ac yn 'nabod suppliers lleol. Ac mae'r twristiaid yn Betws am gyfnod hir o'r flwyddyn. O'n i'n gorfod mynd amdani.