Pwy oedd Cranogwen?

"Yn 1868 yn enwedig, mae hi fel 'sa hi eisiau dweud wrth ei chynulleidfa 'dwi'n dewis cyfeillgarwch rhamantaidd gyda merched yn hytrach na gŵr'. Dyna beth mae hi'n ei ddweud yn y gerdd Fy Ffrynd ac hefyd yn un o'i thraethodau a gyhoeddwyd yn yr un flwyddyn. Mae hi fel 'se hi eisiau dweud wrthyn nhw i beidio mynd 'mlaen a 'mlaen am pryd roedd hi am ddod o hyd i ŵr, achos doedd ganddi ddim diddordeb."