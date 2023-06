Lluniau: Dydd Gwener Eisteddfod yr Urdd 2023

Adwaith ar eu newydd wedd. Heno bydd y grŵp o Sir Gâr yn cau noson gyntaf Gŵyl Triban eleni ond nid fel band o dair! Am y tro cyntaf erioed byddan nhw'n chwarae fel pedwarawd. Mae'r cerddor Gillie, sy'n adnabyddus am ganeuon fel 'i ti' a 'Llawn' wedi ymuno â'r band poblogaidd. Ar ôl Triban, byddan nhw'n perfformio yn Glastonbury am yr eildro ac yng ngŵyl End of The Road, ac yna'n dechrau gwaith ar eu trydydd albwm.