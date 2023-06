Pum munud gyda Bardd y Mis: Cris Dafis

Dim ond fel plentyn a pherson ifanc y bues i'n byw'n llawn amser yn Llanelli - ac felly dylanwad plentyndod sydd o'r cyfnod hwnnw. Ro'n i'n blentyn hynod sensitif a mewnblyg; dwi'n dal i gofio (a gwrido wrth feddwl) bod yn blentyn bach yn nhŷ cymydog a gwlychu 'nhrowsus am 'mod i'n rhy boenus o swil i ddweud bod angen y tŷ bach arna i.