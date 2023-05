Her i greu dillad... yn lle eu prynu

Dwi'n eu defnyddio, nid yn unig i adlewyrchu fy nhymer (peidiwch â dod yn agos os fydda i'n gwisgo jîns a siwmper fawr - fydda i ddim wedi cael noson dda o gwsg a fydda i'n siarp fy nhafod!), ond hefyd i newid sut dwi'n teimlo. Mae meddwl am be' fydda i'n ei wisgo cyn gwneud cyflwyniad pwysig yn y gwaith gystal bob tamaid i mi ag ymarfer y cyflwyniad ei hun.